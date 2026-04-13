Brüksel'de Düzenlenen "Merdan Yanardağ ile Dayanışma Etkinliği"Nde Basın Özgürlüğü Ele Alındı

Haber: İlhan Baba

(BRÜKSEL) - Brüksel'de faaliyet gösteren platFORUM oluşumu tarafından düzenlenen "Merdan Yanardağ ile Dayanışma Etkinliği"nde, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü konusu ele alındı.

Etkinlikte, 44 Avrupa ülkesinde yaklaşık 300 bin gazeteciyi temsil eden Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Genel Sekreteri Ricardo Gutiérrez'in gönderdiği mesaj okundu.

Mesajda, Merdan Yanardağ hakkındaki suçlamaların düşürülmesi, TELE1'in yeniden yayın hayatına dönmesi ve Türkiye'de tutuklu bulunan tüm gazetecilerin serbest bırakılması talep edildi. EFJ ayrıca, Türkiye'ye gazetecilere yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Etkinlik kapsamında "Türkiye'de Basın Özgürlüğü" başlıklı panel ile karikatür sergisi düzenlendi. Panele, Yanardağ'ın eşi yazar Sevim Kahraman Yanardağ, gazeteci-yazar Doğan Özgüden ve mizah yazarı Erdinç Utku konuşmacı olarak katıldı. Oturumu gazeteci Mehmet Tanlı yönetti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Mehmet Tanlı, dünyada gazetecilere yönelik baskılara ilişkin veriler paylaşarak Türkiye'deki duruma dikkati çekti ve bağımsız medya kuruluşlarıyla dayanışmanın önemini vurguladı.

Sevim Kahraman Yanardağ da eşinin Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektubu katılımcılara okudu. Mektupta dayanışma için teşekkür edilerek, "Biz Türkiye'de umut krizini aştık ve cesareti çoğalttık" ifadeleri yer aldı.

Mizah yazarı Erdinç Utku, konuşmasında basın özgürlüğü sorunlarını eleştirel ve mizahi bir dille değerlendirdi, Türkiye'de ifade özgürlüğündeki gerilemeye dikkati çekti.

Gazeteci Doğan Özgüden ise Türkiye'de basın özgürlüğünün tarihsel olarak baskı altında olduğunu vurguladı.

Özgüden, Merdan Yanardağ başta olmak üzere tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı yaptı. Konuşmasında Tan Baskını, 12 Mart ve 12 Eylül dönemleri gibi süreçlerde yaşanan sansür ve baskıları hatırlatan Özgüden, kendi sürgün ve yargılanma deneyimlerine de değindi.

Türkiye'de öldürülen gazeteci sayısının 117'ye ulaştığını belirten Özgüden, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması ve gazeteci cinayetlerinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

Merdan Yanardağ'ın kitapları ile katılımcı yazar ve çizerlerin eserlerinin de dayanışma amacıyla satışa sunulduğu etkinlikte, karikatürist İsmail Doğan'ın "Basın Özgürlüğü" temalı sergisi ziyaretçilerin ilgisine açıldı.

Etkinlik müzisyenler Aytekin Kılıç ve Nizamettin Kılıç'ın barış ve dayanışma temalı türküleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!

40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı

40 günlük savaşın maliyeti belli oldu