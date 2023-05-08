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Britney Spears'ın otobiyografik kitabına hukuki engel

Dünya Haberleri

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın yakın zamanda çıkarmak için çalışmalarını tamamlamaya yakın olduğu otobiyografi kitabı, Hollywood yıldızlarıyla geçmiş ilişkilerinin detaylarının yer alması ve buna istinaden yapılan şikayetlerin doğurabileceği hukuki sorunlar nedeniyle askıya alındı.

The Sun'ın haberine göre, 2022'de babasının vasiliğini reddeden ve bunu hukuk karşısında da kazanan Britney Spears, hayatını anlattığı bir kitap yazdı. Spears'ın geçmiş yaşantılarını ve ilişkilerini detaylandırdığı kitap, ismi geçenlerin şikayetiyle hukuki engele takıldı.

Britney Spears'ın otobiyografik kitabına hukuki engel

41 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının hukuk ekibinin; kitapta ismi geçen ünlülerin avukatları aracılığıyla yayın şirketine dilekçe göndermesi üzerine kitabın basımını askıya aldığı öğrenildi.

Britney Spears'ın otobiyografik kitabına hukuki engel

Haberler.com / Ozan Kılıç - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Britney Spears Magazin Dünya Haberler

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