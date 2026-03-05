Britney Spears gözaltına alındı

Ünlü pop yıldızı Britney Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı ABD'nin California eyaletinde gözaltına alındı.

Amerikalı şarkıcı yerel saatle 21.30'da otoyol polisi tarafından durduruldu.

Ancak gözaltına alınma nedeni mahkeme belgelerinde yer almadı.

Perşembe sabahı erken saatlerde serbest bırakılan Spears, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

Spears'ın temsilcisi BBC News'e yaptığı açıklamada detaylara girmedi ama "Mazur görülemez, talihsiz bir olaydı" dedi.

Temsilci "Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, Britney'in hayatında gerçekleşmesi gereken geç kalmış değişimin ilk adımı olur. Umarım bu zor dönemde ihtiyacı olan yardım ve desteği alabilir" dedi.

Temsilci, Spears'in oğullarıyla vakit geçireceğini söyledi ve ekledi:

"Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar."

Pop yıldızı, tutuklanma haberinin duyulmasının ardından Instagram hesabını kapattı.

Spears, Toxic, Everytime, Gimme More, Womanizer, Stronger ve Baby One More Time gibi hit şarkılarıyla müzik tarihinin en başarılı pop yıldızları arasında sayılıyor.

Spears en son 2022 yılında Elton John ile bir düet yayımlamıştı.

Şarkıcı, Ocak 2024'te "müzik sektörüne asla geri dönmeyeceğini" söyledi.

Ancak, bu yılın başlarında silinen bir sosyal medya gönderisinde yakın gelecekte İngiltere ve Avustralya'da sahneye çıkmayı umduğunu söyledi.

Spears 2021 yılına kadar 13 yıl boyunca babasının vesayeti altında yaşadı. Yani mali ve kişisel hayatı yasal olarak babasının kontrolündeydi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.