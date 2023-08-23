BRICS Medya Forumu, Gelişmekte Olan Ülkelerin Sesini Güçlendirmek İçin Çağrı Yaptı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 6. BRICS Medya Forumu, gelişmekte olan ülkelerin sesini güçlendirme ve BRICS medya kuruluşları arasında geniş kapsamlı işbirliğini teşvik etme çağrısı yaptı.

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 6. BRICS Medya Forumu'nda düzenlenen bir yayım etkinliği sırasında açılış konuşması yapan Xinhua Haber Ajansı Başkanı ve BRICS Medya Forumu Yürütme Kurulu Başkanı Fu Hua, 19 Ağustos 2023.

6. BRICS Medya Forumu, gelişmekte olan ülkelerin seslerini güçlendirme çağrısıyla 19-20 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlendi.

Forumun katılımcıları, gelişmekte olan ülkelerin sesini güçlendirme ve BRICS medya kuruluşları arasında geniş kapsamlı işbirliğini teşvik etme çağrısı yaptı.

Yaklaşık 30 ülkeden 100 civarında medya organı, düşünce kuruluşu ve uluslararası örgütün yaklaşık 200 temsilcisi, "BRICS ve Afrika: Ortak ve Önyargısız Gelecek için Medya Diyaloğunun Güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştirilen tartışmalara katıldı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, iki günlük forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada BRICS ülkelerinin medya kuruluşlarının bu çağda önemli sorumluluklar taşıdığını ve işbirliğine yönelik büyük imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu olan Yeni Çin Araştırmaları (NCR), Cumartesi günü Johannesburg'da Xi Jinping'in ekonomi felsefesi ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) "İkinci Entegrasyon" kuramına dair iki araştırma raporunun İngilizce ve Fransızca versiyonlarını yayımladı.

"Moderniteye Doğru: Xi Jinping'in Ekonomi Felsefesinin Değeri" ve "Çin'i Dönüştüren 'İkinci Entegrasyon' - Çin Ulusunun Modern Medeniyetinin İnşasında Kuramsal İnovasyon ve Uygulama" başlıklı raporlar, NCR tarafından 6. BRICS Medya Forumu'nda yayımlandı.

İki araştırma raporunun yayımlanması münasebetiyle bir seminer de düzenlendi. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)