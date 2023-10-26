Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları soykırımdır

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 20. günde devam ederken Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Lula da Silva "Bu bir savaş değil. Bu savaşla hiçbir ilgisi olmayan 2 bine yakın çocuğun ölümüne yol açan bir soykırımdır" ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bir savaş değil. Bu savaşla hiçbir ilgisi olmayan 2 bine yakın çocuğun ölümüne yol açan bir soykırımdır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20. günde devam ederken, hava saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk olmak üzere 6 bin 546 Filistinli hayatını kaybetti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva dün başkent Brasila'daki Planalto Sarayı'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU 2 BİN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN BİR SOYKIRIMDIR"

Silva, "Bu bir savaş değil. Bu savaşla hiçbir ilgilisi olmayan 2 bine yakın çocuğun ölümüne yol açan bir soykırımdır. Çocuklar bu savaşın kurbanları. Savaşın sonucunun masum çocukların ölümü olduğunu bile bile bir insanın nasıl savaşa cesaret edebildiğini anlamıyorum" dedi.

"BREZİLYALI ESİRLER İÇİN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde esir tutulan Brezilyalılara da değinerek, "Brezilyalı esirlerin serbest bırakılması konusunu Katar Emiri'yle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.