Brezilya'da helikopter göle çakıldı: 1 ölü

Brezilya'nın Minas Gerais şehrinde bir gölette meydana gelen helikopter kazasında bir kişi hayatını kaybederken, olay yerine hızla müdahale eden ekipler soruşturma başlattı. Kazada, helikopterin içinde bulunan dört kişiden biri hayatını kaybetti. Olay, yakındaki bir çiftlikte bulunan bir kamera tarafından videoya alındı.

Julia Mendonça Silva Bernardes (22) ve pilot Lucas Chaves Ávila, bir sağlık kliniğine yetiştirildi, henüz kimliği belirlenemeyen üçüncü kurban ise bir hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra helikopterin içindekilerin olası mekanik sorunlar hakkında bilgi veremedikleri bildirildi. Brezilya Donanması, olayın hemen ardından bir arama kurtarma ekibi gönderdi. İtfaiye, Mobil Acil Bakım Servisi ve polis birimleri, olay yerindeki müdahale çabalarına katkı sağladı. Helikopter kazası, São Paulo, Brezilya'da pazar günü dört kişiyi taşıyan başka bir helikopterin kaybolmasının ardından meydana geldi. Bu olayda, bir anne, kızı ve diğer iki kişi tropikal bir adada Yılbaşı'nı kutlamak üzereyken kayboldu. Bu talihsiz uçuşun bir yolcusu, kaybolmadan hemen önce erkek arkadaşına bir metin mesajı ve video göndermişti. Videoda yoğun sis görülüyordu ve mesaj şuydu: "Tehlikeli. Çok fazla sis, geri dönüyorum."

Brezilya Hava Kuvvetleri'nden yapılan resmi açıklamada, "Nitelikli personel tarafından gerçekleştirilen tekniklerin, veri toplamanın ve doğrulamanın, delilleri korumanın, uçak tarafından veya uçak tarafından meydana gelen hasarları başlangıç kontrolünü gerçekleştirmenin ve soruşturma süreci için diğer gerekli bilgileri toplamanın kullanıldığı" belirtildi. Soruşturma devam ederken, topluluk trajik olayın kaybını yas tutuyor ve olayla ilgili yanıtları bekliyor.