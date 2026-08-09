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Rio'da Helikopter Ormana Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Rio'da Helikopter Ormana Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde turistler için uçuş düzenleyen bir helikopter ormana düştü. Kazada, üçü Kolombiyalı turist olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi. Cesetlerden ikisinin kimliği yanma nedeniyle zor tespit edilebiliyor. Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, helikopter uçuşlarının denetimlerinin artırılması çağrısında bulundu.

BREZİLYA'nın Rio de Janeiro kentinde ormana düşen helikopterdeki 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde turistler için uçuşlar düzenleyen bir şirkete ait helikopterin, ormana düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu Diana Paez, kazada hayatını kaybedenlerden üçünün Kolombiyalı turist olduğunun değerlendirildiğini söyledi. Paez, cesetlerden ikisinin 'tamamen yanmış' olması nedeniyle adli tıp ekiplerinin kimlik tespitini hızlı şekilde tamamlamasının zorlaştığını ifade etti.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere ise kazanın ardından yaptığı açıklamada, popüler bir turistik aktivite olan helikopter uçuşlarına yönelik denetimlerin artırılması çağrısında bulundu. Cavaliere, helikopter kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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