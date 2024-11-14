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Brezilya'da Federal Yüksek Mahkeme Önünde İki Patlama: 1 Ölü

Brezilya'da Federal Yüksek Mahkeme Önünde İki Patlama: 1 Ölü
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Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi yakınında meydana gelen iki patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, patlamaların intihar saldırısı olduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BREZİLYA'da Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesinin duyulduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Federal Bölge Sivil Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Sözcüsü Jose Chrispiniano, Lula'nın sarayda olmadığını duyurdu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğu belirtildi. İlk bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü aktarıldı. İkinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği kaydedildi.

Brezilya Başsavcısı Jorge Messias, yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme ve Ulusal Kongre'ye yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınıyorum. Mahkemeye ve milletvekillerine dayanışmamı iletiyorum. Federal Polis, Üç Güçler Meydanı'ndaki bombalamaları titizlikle ve hızlı bir şekilde araştıracak. Saldırıların nedenini öğrenmemiz ve mümkün olan en kısa sürede huzur ve güvenliği yeniden tesis etmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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