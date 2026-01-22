Haberler

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son olarak işçiler için yaptırdığı dinlenme tesisini ziyaret etti. O esnada sıcak havuzda yıkanan işçiler, karşılarında Kim Jong-un'u görünce ne yapacaklarını bilemediler.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Onpho bölgesinde işçiler için inşa edilen dinlenme tesisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında sıcak havuzda bulunan işçiler, Kim Jong-un'u karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

ÖNCE HAZIR KITA BEKLEDİLER, SONRA...

Görüntülere yansıyan anlarda, işçilerin bir süre havuzda adeta hazır kıta beklediği, çekimlerin ardından ise ortamın daha doğal görünmesi için rahat davranmaya çalıştıkları dikkat çekti. Ziyarete ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
