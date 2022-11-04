Boşandığı kocası tarafından diri diri gömülen kadın, mezardan çıkmayı başardı

Chae Kyong An isimli adam, boşanma paralarını konuşmak için çağırdığı karısını önce garaja sürükleyip daha sonra onu gömmek için ormana götürdü. İsmi açıklanmayan kadın, kocasının mezarı kazdığını duyduğunu dile getirdi. Cani koca bacaklarını ve kollarını bantladığı kadını mezara atıp üzerine ağır bir ağaç yerleştirdi.

AKILLI SAATTEN ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPTI

Ölümle burun buruna gelen kadın birkaç saat sonra koli bantlarından kurtulup yerlilerden yardım istedi. Daha önce tartışma sırasında akılla saatinden acil durum bildirimi atan kadın polisi çoktan alarma geçirmişti.

OLAYDAN SAATLER SONRA YAKALANDI

Polisin acil durum anonsu sonrası şüphelinin bindiği minibüs tanımlandı. Şüpheli olaydan saatler sonra böylelikle yakayı ele verdi.

"KOCAM BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Mahkeme belgelerinde geçen ifadeye göre kadın "Kocam beni öldürmeye çalışıyor" diye bağırdı. Polis "Boynuna, yüzünün alt kısmına ve ayak bileklerine hala koli bandı sarılıydı. Bacaklarında, kollarında ve kafasında geniş morluklar vardı ve kıyafetleri ve saçları kir içindeydi" dedi. An, korkunç saldırının ardından birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma ve birinci derece saldırı şüphesiyle tutuklandı.