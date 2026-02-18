Haberler

Bomba iddia: İşte Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi

Güncelleme:
Fas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye asker konuşlandırmayı planlayan ilk Arap ülkesi olduğu iddia edildi.

  • İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Fas, Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi olarak planlanıyor.
  • Uluslararası İstikrar Gücü'nün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.
  • Gazze Şeridi'nin güneyinde yeni bir üs inşası için çalışmaların ay sonunda başlaması öngörülüyor.

Uluslararası arenada Gazze'de konuşlandırılması planlanan barış gücü kapsamında asker gönderecek ilk Arap ülkesinin Fas olacağı iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'a dayandırılan habere göre Fas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesinde oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) bünyesinde Gazze'ye asker konuşlandırmayı planlayan ilk Arap ülkesi olarak öne çıkıyor.

YENİ BİR ÜS İNŞASI BAŞLIYOR

KAN'ın kaynaklarına göre Fas'ın yanı sıra Yunanistan ve Arnavutluk gibi ülkelerin de ISF görüşmeleri yürüttüğü belirtiliyor. Hazırlanan plan çerçevesinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yeni bir üs inşası için çalışmaların ay sonunda başlaması öngörülüyor.

BÖLGEDEKİ ATEŞKES DENETLENECEK

Uluslararası İstikrar Gücü'nün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek. Bu güç, İsrail ile Hamas arasındaki çatışma sonrası bölgede ateşkesi denetleyecek ve güvenliği sağlama görevini üstlenecek.

İLK YABANCI GÜÇ ENDONEZYA OLACAK

Daha önce bazı haber kaynaklarında, Endonezya'nın ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk yabancı güç olacağı iddiaları da gündeme gelmişti. Buna göre Endonezya askerlerinin Refah ile Han Yunus kentleri arasındaki bölgede konuşlandırılması planlanıyor.

Gazze'de uluslararası bir güç kurulması girişimi, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve bölgesel güvenliği sağlama çabalarının bir parçası olarak tartışılıyor. Ancak bu süreçte hangi ülkelerin ne düzeyde katkı sağlayacağına ilişkin resmi bir karar veya tarih henüz açıklanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kaynak: Haberler.com
500

