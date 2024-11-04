Bolivya'da kışlaya saldırı: 200'ü aşkın asker rehin düştü

Bolivya'nın Cochabamba kenti yakınlarında yer alan kışla silahlı bir grup tarafından ele geçirildi. Bolivya ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre grup, birçok mühimmat ve silaha el koydu. Açıklamada, silahlı gruba kışlayı "derhal ve barışçıl biçimde" terk etme çağrısı yapılırken, aksi durumda eylemlerinin "ülkeye ihanet" olarak değerlendirileceğinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığı kışlada rehin tutulan askerlerin sayısının 200'ün üstünde olduğunu belirtirken, Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu iddia etti. Önceki gün de 3 ayrı kışla silahlı gruplar tarafından saldırıya uğramış ve birçok asker rehin alınmıştı.

ESKİ BOLİVYA LİDERİNE SUİKAST GİRİŞİMİ

Güney Amerika ülkesinin eski Devlet Başkanı Evo Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı. Aracına 14 kez ateş edildiğini ifade eden Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu. Saldırı sebebiyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." d,ye konuşmuştu. Olaydan sonra Morales destekçilerinin, ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti. Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında, ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.