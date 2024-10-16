Bildiğiniz tüm takı törenlerini unutun! Altın hariç her şey var

Bolivya'da gerçekleştirilen sıra dışı düğün sosyal medyada gündem oldu. Geleneksel maddi yardımlar ve takılar yerine yemeklik yağ, kuru bakliyat ve büyükbaş hayvan eti gibi ilginç hediyeler damat ve geline takıldı.Takılan ilginç ve yaratıcı hediyeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geleneksel düğünlerde takılar, evlenecek çiftlere maddi destek sağlarken Bolivya'daki bu düğünde takılan hediyeler alışılmışın dışındaydı.

BÜYÜK BAŞ PARÇALARI SUNULDU

Düğünde gelin ve damada yemeklik yağ, kuru bakliyat ve çeşitli gıda ürünleri hediye edildi. Ancak en dikkat çeken hediye ise büyükbaş hayvana ait kol ve et parçaları oldu ve sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.