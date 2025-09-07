Haberler

Boko Haram'ın Saldırısında 63 Kişi Hayatını Kaybetti

Boko Haram'ın Saldırısında 63 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde, Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 7 askerin de aralarında bulunduğu 63 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda birçok ev ve araç tahrip edildi.

NİJERYA'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda aralarında 7 askerin de bulunduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bama bölgesine bağlı Darul Jamal köyünde önceki günün gece saatlerinde Boko Haram militanlarının evleri ateşe verip rastgele ateş açtığı kaydedildi. Köyün yalnızca geçen ay yeniden yerleşime açıldığı, saldırıda 63 kişinin öldüğü, ölenler arasında 7 asker ve yerlerinden edilmiş sivillerin bulunduğu aktarıldı.

Çok sayıda ev ve aracın tahrip edildiği, bazı köylülerin de hala kayıp olduğu açıklanırken, saldırıda erkeklerin özellikle hedef alındığı, kadınların büyük oranda zarar görmediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.