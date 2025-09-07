Boko Haram'ın Saldırısında 63 Kişi Hayatını Kaybetti

NİJERYA'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda aralarında 7 askerin de bulunduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bama bölgesine bağlı Darul Jamal köyünde önceki günün gece saatlerinde Boko Haram militanlarının evleri ateşe verip rastgele ateş açtığı kaydedildi. Köyün yalnızca geçen ay yeniden yerleşime açıldığı, saldırıda 63 kişinin öldüğü, ölenler arasında 7 asker ve yerlerinden edilmiş sivillerin bulunduğu aktarıldı.

Çok sayıda ev ve aracın tahrip edildiği, bazı köylülerin de hala kayıp olduğu açıklanırken, saldırıda erkeklerin özellikle hedef alındığı, kadınların büyük oranda zarar görmediği belirtildi.