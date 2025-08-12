Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi

Kolombiya'nın Fundación kasabasında düzenlenen geleneksel corraleja boğa güreşi festivalinde, 35 yaşındaki matador Yovanis Márquez, boğa tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Márquez, boğaya doğru koşup üzerinden atlamaya çalıştı ancak boğa boynuzlarıyla onu defalarca vurdu.

Kolombiya'nın Fundación kasabasında düzenlenen festivalde korkunç bir olay yaşandı. 35 yaşındaki matador Yovanis Márquez, boğayı kışkırtırken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti.

Márquez, düzenlenen geleneksel corraleja boğa güreşi festivalinde, kalabalığın önünde boğayla karşı karşıya geldi. Boğaya doğru koşup üzerinden atlamaya çalıştı ancak başarılı olamayınca boğa boynuzlarıyla onu defalarca vurdu. Olay anında izleyiciler korku ve şok içinde çığlık attı.

Görüntülerde Márquez'in zor da olsa ayağa kalktığı ve seyircilerin yardımıyla arenadan çıkarıldığı görülüyor. Ancak kısa süre sonra aşırı kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Márquez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayvan hakları örgütü Plataforma ALTO, bu saldırının boğanın kendini savunması sonucu gerçekleştiğini belirtti ve sosyal medyada paylaştığı videoyla olaya dikkat çekti.

Kolombiya'nın bazı bölgelerinde geleneksel olarak yapılan corraleja etkinlikleri, hem insanların hem de hayvanların hayatını riske atması nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Geçen yıl parlamentoda boğa güreşi yasağı kabul edildi ancak yasa 2027 yılında tamamen yürürlüğe girecek.

Bu korkunç olay, hayvan hakları ve kamu güvenliği açısından bu tür etkinliklerin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

