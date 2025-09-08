Boğa festivali facia: Boğa 57 yaşındaki adamı boynuzlayarak öldürdü

İspanya'nın güneybatısındaki Ubrique kasabasında düzenlenen boğa festivalinde korkunç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki bir adam, kaçmaya çalışırken boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın boğadan kaçıp bir apartmanın demir korkuluklarına tırmanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Ancak boğanın hızla yaklaşmasıyla dengesi bozuldu, yere düştü ve defalarca boynuzlandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen aynı gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

"Mosquetero" adlı boğa saldırdı

Festival kapsamında iki boğa sokağa salınmıştı. İlk boğa öğle saatlerinde, ikincisi ise akşam 18.30'da halkın arasına bırakıldı. Ölümcül saldırıyı gerçekleştiren ikinci boğanın adı ise "Mosquetero" (Silahşör) olarak açıklandı.

Yas ilan edildi

Ubrique Belediyesi, olayın ardından 1 günlük yas ilan etti. Havai fişek gösterileri iptal edildi, kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi. Belediye, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dilerken vatandaşlardan "sükûnet ve anlayış" istedi.

Halk tepkili: "Bu ölüm önlenebilirdi"

Olay sonrası kasaba halkı büyük tepki gösterdi. Yerel sakinlerden Isabel Carrasco Romero, "Bu ölüm engellenebilirdi. Gelenek adı altında bu tehlikeli etkinlikler yapılmasa böyle bir trajedi yaşanmazdı" dedi.

Carrasco ayrıca, "Ben çok yaşlıyım. Geçmişte böyle kısa bir yokuştan boğa salındığını hiç görmedim. Çoğu insan artık hayvanların korunmasını istiyor ama yöneticiler sırf birkaç oy uğruna buna izin veriyor" sözleriyle belediyeyi eleştirdi.

Daha önce de yaşanmıştı

Bu olay, İspanya'da son dönemde yaşanan ilk boğa saldırısı değil. Geçtiğimiz Ağustos ayında Valencia yakınlarındaki bir festivalde, boynuzlarına ateşli meşale bağlanmış bir boğa bir kişiye saldırmış, adam son anda kurtulabilmişti.