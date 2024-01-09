Boeing 737 Max 9 Uçakları İncelemeler Sonucunda Yerde Tutuluyor

ABD'de Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan Boeing 737 Max 9 tipi uçağın havadayken gövdesinden parça kopması sonrası, bu uçaklara yönelik başlayan incelemeler sürüyor.

United Havayolları incelemelerinde, bu uçaklarda bazı cıvataların gevşediğinin ve ek sıkılmaya ihtiyaç duyduğunun tespit edildiğini duyurdu. Şirket, kapı tapalarındaki "kurulum sorunları" iyileştirilene kadar bu uçakların yerde tutulacağını belirtti.

Cuma günü meydana gelen olayda uçakta bazı hava yolları tarafından ek acil çıkış kapısı olarak kullanılan ancak Alaska Havayolları'nın kullanım dışı bıraktığı kapı, yaklaşık 5 bin metre yükseklikte koparak düşmüştü.

Olayın ardından ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) olaya ve bu tip uçaklara yönelik inceleme başlattı. ABD'de farklı havayollarına ait toplam 171 adet Boeing 737 Max 9 uçağı hangara çekilirken yüzlerce uçuş iptal oldu.

United Havayolları Pazartesi itibarıyla 200 uçuşunu iptal ettiğini ve Salı günü de ciddi oranda uçuş iptali olacağını aktardı.

Şirket Boeing 737 Max 9'la yapılması planlanan bazı uçuşları başka tip uçaklara kaydırarak yaklaşık 30 kadar ek iptali engellediklerini de ekledi.

Alaska Havayolları da Pazar günü 170, Pazartesi de 60 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları da filosunda bulunan aynı tip 5 uçağa yönelik inceleme başlattı.

ABD'de filosunda en fazla 737 Max 9 tipi uçak bulunduran havayolu şirketleri United ve Alaska Havayolları. Dünya çapında ise Türk Hava Yolları ile Panama'nın Copa Havayolları ve Meksika havayolu şirketi Aeromexico başı çekiyor.

Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşu olayın ardından acil iniş yaptı ve uçaktaki 171 yolcu ve 6 mürettebat şans eseri olayda zarar görmedi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) açıklamasına göre uçakta şans eseri kopan bölgeye yakın yerdeki koltuklar boştu.

Kontrol listesi yayımlandı

ABD'deki hava trafiğini düzenleyen FAA, Boeing 737 Max 9'larda incelemeleri yürüten ekiplerin izlemesi gereken bir kontrol listesi de yayımladı

FAA'dan yapılan açıklamada "Operatörler uçağın sağ ve sol acil çıkış kapılarının tapaları, kapı bileşenleri ve kilitlerindeki geniş incelemeleri tamamlayana kadar tüm Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar yerde kalacak" dendi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten bir diğer kurum olan NTSB de, aynı uçakla olay öncesi yapılan üç uçuşta pilotların basınç uyarısı ışıklarının yandığını raporladığını ekledi.

Uyarıların ardından uçağın "acil durumda geri dönebilmesi için" su üzerinde uzun mesafe uçuşlar yapmasının yasaklandığı da eklendi.

Bu uyarılara yol açan sorunlar ile Cuma günü yaşanan olay arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz netleşmedi.

Boeing'in yayımladığı açıklamadaysa "Güvenlik bizim önceliğimiz ve yaşanan olayın müşterilerimiz ve yolcular üzerindeki etkisinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin 737 Max serisi havacılık tarihine "en çok incelemeye maruz kalmış" uçak serisi olarak geçti.

Daha önceki Boeing kazaları

Boeing’in 737 Max serisi 2018 ve 2019'da beş ay arayla iki büyük kaza ile gündeme gelmişti.

Endonezya ve Etiyopya'da düşen 737 Max uçaklarında toplam 346 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu iki kaza sonrası dünya çapında 737 Max uçaklarına uçuş yasağı uygulanmıştı.

Araştırmacılar, her iki kazada da uçakların burnunu aşağı doğru çeken arızalı MCAS sistemi sensörlerin sorumlu olduğunu rapor etmişti.