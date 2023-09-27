Bodrum'da 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir teknede 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında fiber teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) tarafından 25 Eylül'de saat 06.50'de durdurulan teknede 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisinin ise işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.