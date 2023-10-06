Bodrum Açıklarında Motor Arızası Yapan Bot Kurtarıldı

Bodrum Karaada açığında motor arızası yaşayan 6 metre boyundaki bot, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen 6 metre boyundaki bot, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açığında içinde bir kişi bulunan ve 6 metre uzunluğundaki botta motor arızası yaşandı. Bottan yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA