BMMYK, Afgan mültecilerin kayıt kart süresinin uzatılması için Pakistan makamlarıyla görüşüyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 1,3 milyonun üzerinde Afgan mültecinin kayıt kart süresinin yeniden uzatılması için Pakistan makamlarıyla görüşme halinde olduğunu bildirdi. Pakistan'daki Afgan mültecilerin sayısı, kayıt kartlarının süreleri dolan mültecilerin durumu ve Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından Pakistan'a gelen ve sonrasında bu ülkeden ayrılan Afganlara dair bilgiler paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), 1,3 milyonun üzerinde Afgan mültecinin 30 Haziran'da sona eren kayıt kart süresinin yeniden uzatılmasıyla ilgili Pakistan makamlarıyla irtibat halinde olduğu bildirildi.

BMMYK Pakistan Sözcüsü Kayser Han Afridi, Pakistan'daki Afgan mültecilerin sayısı, kayıt kartlarının süreleri dolan mültecilerin durumu ve Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından Pakistan'a gelen ve sonrasında bu ülkeden ayrılan Afganlara dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Afridi, Pakistan'ın 1979'dan bu yana Afganistan'daki çatışmadan kaçanlara sığınma sağladığını ifade ederek, 2002'den beri 4,4 milyon Afganistanlının, BMMYK'nin gönüllü geri dönüş programı kapsamında Afganistan'a gittiğini söyledi.

Pakistan'daki Afganların tamamının mülteci statüsünde olmadığına dikkati çeken Afridi, "Mülteci olarak nitelendirilen kayıtlı Afganların sayısı 1,3 milyonun üzerinde." dedi.

Afridi, Pakistan hükümetinin 2017'de yaklaşık 880 bin kişiye tek seferlik Afganistan Vatandaş Kartı (ACC) çıkardığını belirterek, "Herhangi bir belgesi olmayan, yasa dışı veya vizeyle buraya gelip bir daha ülkeden ayrılmayan Afganistanlılar var. Bu kişilerin sayısı yaklaşık 500-600 bin." diye konuştu.

Son 2 yılda Afganistan'a geri dönen mültecilerin sayısı 11 bin 725

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetime gelmesinin ardından Pakistan'a gelen çok sayıda Afgan olduğunu vurgulayan Afridi, "Hükümet, Ağustos 2021'den sonra yaklaşık 600 bin Afgan vatandaşının Pakistan'a geldiğini tahmin ediyor." bilgisini paylaştı.

Afridi, Ağustos 2021'den 30 Haziran 2023'e kadar 11 bin 725 Afgan mültecinin Afganistan'a geri döndüğünü dile getirerek, "Şamşato Mülteci Kampı'nda yaklaşık 15 bin 900 Afgan mülteci yaşıyor. Bu kamptan söz konusu tarihlerde Afganistan'a dönenlerin sayısı 184." ifadelerini kullandı.

"Mülteci kayıt kartlarıyla ilgili görüşme halindeyiz"

Kayıtlı Afgan mültecilerinin kartlarının sürelerinin 30 Haziran'da sona erdiğini anımsatan Afridi, "BMMYK, Afgan mültecilerin kayıt kartlarının sürelerinin uzatılması konusunda Pakistan makamlarıyla görüşme halinde." şeklinde konuştu.

Afridi, bu konuda olumlu sonuç almak için umutlu olduklarını ifade etti. Kayser Han Afridi, olumlu bir kararın kartların geçerlilik sürelerinin dolması nedeniyle belirsizlik ve endişe yaşayan Afgan mülteciler için bir rahatlama sağlayacağını anlattı.

BMMYK'den, Afganistan'a komşu ülkelere çağrı

Kayıtlı Afgan mültecilerin yasal olarak Pakistan'da ikamet ve serbestçe hareket etme hakkına sahip olduğunu belirten Afridi, bu kişilerin Afganistan'a zorla geri gönderilmeye karşı önlemler dahil olmak üzere birçok korumadan yararlandığını söyledi.

BMMYK'nin, sığınma talebinde bulunma hakkını desteklemeye yönelik çabalarının sürdüğüne işaret eden Afridi, Afganistan'dan gelen sığınmacıların kayıt altına alınması ve belgelenmesi konusunda ileriye dönük bir yol belirlemek için Pakistan hükümetiyle diyalog halinde olduklarını bildirdi.

Afridi, Pakistan'daki hükümetlerin ve halkın, geçmişte çatışma ve şiddetten kaçan Afganlara ev sahipliği yapma konusunda övgüye değer onlarca yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek, "Pakistan dahil Afganistan'a komşu ülkeleri onlarca yıldır yaptıkları gibi güvenlik arayanları korumaya devam etmeye çağırıyoruz." dedi.

BMMYK'nin 17 Ağustos 2021 itibarıyla Afganistan için bir "geri gönderilmeme" tavsiyesi yayımladığını hatırlatan Afridi, "Uluslararası koruma arayanlar, ırkları, dinleri, tabiiyetleri, belirli bir sosyal gruba mensubiyetleri veya siyasi görüşleri ya da genelleştirilmiş şiddet nedeniyle hayatlarının veya özgürlüklerinin tehlikede olacağı menşe ülkelerine geri gönderilmemelidir." şeklinde konuştu.