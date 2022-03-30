BM'den Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü: Minnettarız - Haberler

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BM'den Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü: Minnettarız

AA - Betül Yürük - Dünya
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Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da barış müzakereleri yürütmesi hasebiyle Türkiye'ye, Ukrayna'da barışın sağlanması için gösterdiği çabalar nedeniyle minnettar olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına yönelik yürütülen görüşmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ve görüşmelerin başarılı olmasını umut ettiklerini söyledi.

"SİLAHLARIN SUSMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Dujarric, "Bu bağlamda Türkiye'ye çabaları için son derece minnettarız." dedi. Sözcü Dujarric, açıklamaların ve sözlerin eyleme dönüşmesini ve silahların susmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

UKRAYNA MÜLTECİ SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ

BM'ye göre Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 4 milyon kişi ülkeden ayrılırken, 6,5 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi. 13 milyon kişinin ise çatışmaların arasında kaldığı ve bir yere kıpırdayamadığı tahmin ediliyor. UNICEF'e göre ise savaş nedeniyle 2 milyon çocuk mülteci konumuna düşerken, 2,5 milyondan fazla çocuk da ülke içinde yerinden oldu.

AA / Betül Yürük - Dünya

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Dünya, Haberler

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