BM, Sudan'daki Çatışmaların Kötüleştiğini Açıkladı

BM, Sudan'daki Çatışmaların Kötüleştiğini Açıkladı
Güncelleme:
BM Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Ama Akyaa Pobee, Sudan'daki çatışmaların kötüleştiğini, bölgedeki güvenlik durumunun alarm verici olduğunu ve taraflar arasındaki şiddetin tırmandığını bildirdi.

BM Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Ama Akyaa Pobee, Sudan'daki çatışmaların daha da kötüleştiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Ama Akyaa Pobee, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Sudan hakkında bilgilendirme toplantısında konuştu. Pobee, Sudan'daki çatışma daha da kötüleştiğini ve yeni korkunç şiddet dalgalarına neden olduğunu söyledi.

Sudan halkı için özellikle Darfur'un kuzey bölgesinde güvenli bir yer kalmadığını kaydeden Pobee, son haftalarda Kurdofan bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığının altını çizdi. Pobee, "Bu gelişme, sahada yeni bir tırmanışa işaret ediyor. Her iki tarafın da insansız hava aracı (İHA) saldırıları, yeni bölgeleri ve yeni hedefleri etkiliyor. Bunların arasında Mavi Nil, Hartum, Sennar, Güney Kurdofan ile Batı Darfur yer alıyor ve bu da çatışmanın bölgesel kapsamının genişlediğini gösteriyor" dedi.

Pobee, yeniden açılacağı duyurusunun ardından Hartum'daki havalimanının İHA saldırılarının hedefi haline geldiğini belirterek, "Bu durum, şehrin kontrolünün hala tartışmalı olduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.

Sudan'daki çatışmaların insani maliyetinin çok büyük olduğunu dile getiren Pobee, "Toplu vahşet, etnik kökenli şiddet ve cinsel şiddet de dahil, uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlali riski ülke genelinde ve özellikle Faşir'de endişe verici derecede yüksek olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Pobee, BMGK'nin, Sudan'daki durumun kötüleşmesini önlemek için bugüne kadar kararlı bir adım atmadığına dikkat çekerek, Konsey'in bu konuda tüm gücünü kullanması gereğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
