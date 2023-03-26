BM: Rusya ve Ukrayna savaş esirleri konusunda insan hakları ihlalleri yaptı

Birleşmiş Milletler'in 'Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya Yönelik Silahlı Saldırısı Bağlamında Savaş Esirlerine Yönelik Muamele' başlıklı raporunda, iki ülkenin de savaş esirleri konusunda insan hakları ihlalleri yaptığını, bazı esirlerin infaz edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in ' Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya Yönelik Silahlı Saldırısı Bağlamında Savaş Esirlerine Yönelik Muamele' başlıklı raporunda, iki ülkenin de savaş esirleri konusunda insan hakları ihlalleri yaptığını, bazı esirlerin infaz edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) tarafından yayınlanan raporda, 24 Şubat 2022-23 Şubat 2023 tarihleri arasında Rusya ve Ukrayna'nın savaş esirlerine yönelik yaklaşımları ve yaptıkları ihlaller ele alındı. Raporda, iki ülkenin de savaş esirlerine yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu, iki tarafın da bazı esirleri infaz ettiği ifade edildi.

"OHCHR, 24 kadın savaş esiri ile bireysel görüşmeler sonucunda, Rusya Federasyonu'nun elindeki kadın savaş esirlerine, erkek savaş esirlerinden farklı muamele edildiğini tespit etti. Kadınlar erkeklerden ayrı olarak alıkonuldu ve genel olarak daha az fiziksel şiddete maruz kaldılar. Tahliyeler ve gözaltı yerleri arasında nakiller sırasında daha iyi koşullara sahip oldular. Bununla birlikte, 17 vakada cezaevi tesislerinde tutulan kadın savaş esirleri dayak, elektrik çarpması, zorla çıplaklık ve cinsel şiddet tehditlerine maruz kaldı."