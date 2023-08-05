BM Libya Özel Temsilcisi Hafter ile Seçim Koşullarını Değerlendirdi

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için uygun koşulların oluşturulmasını değerlendirdi. Siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, seçimlerin yapılması ve uygun koşulların oluşturulması vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için uygun koşulların oluşturulmasını değerlendirdi.

Hafter'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bathily, Hafter ile ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde bir araya geldi.

Siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Libya'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılması ve bunun için uygun koşulların oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.