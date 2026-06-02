Haberler

BM: Lübnan'da hafta sonu 88 kişi hayatını kaybetti

BM: Lübnan'da hafta sonu 88 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hafta sonu en az 88 kişinin hayatını kaybettiğini, sağlık tesislerinin de hedef alındığını bildirdi. BM sözcüsü, sivil kayıplarını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Milletler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hafta sonu '88 kişinin hayatını kaybettiğini' bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri paylaştı. Ülkedeki sağlık hizmetlerini etkileyen saldırılara ilişkin raporların gelmeye devam ettiğini kaydeden Dujarric, "Hafta sonu boyunca, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'nın verilerine göre, en az 88 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre, Sur kenti yakınlarındaki Haram Hastanesi civarına düzenlenen bir hava saldırısı, en az 13 sağlık personelinin yaralanmasına ve tesisin hasar görmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

Dujarric, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yakın zamanda saldırı düzenleneceğine ilişkin uyarılarının son derece endişe verici olduğunu söyleyerek, bu durumun Lübnan halkı arasında korku ve belirsizliği daha da artırdığını dile getirdi. Dujarric, "Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Tüm sivil can kayıplarını kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler
Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı

Arazide görünce futbol topu sandı, gerçek çok başka çıktı
Gece yarısı tabelalar değişti! Benzin ve motorine indirim geldi

Depoyu doldurmadan önce buna bakın! Gece yarısı tabela yine değişti
Tartışma yaratan fotoğraf

Tartışma yaratan fotoğraf
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

3 top dondurmaya verdiği paraya isyan etti
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum

Milli maç sonrası olay transfer itirafı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
Masaj salonuna müşteri olarak girdi, cenazesi çıktı

Masaj salonuna müşteri olarak girdi, cenazesi çıktı