BM İnsani Yardım Ofisi: Refah'ta yapılacak operasyon katliam olur

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA) Koordinatörü Martin Griffiths, Refah'a yapılacak herhangi bir operasyonun 'katliam' olacağını ifade ederek, İsrail hükümetinin uluslararası çağrıları görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı.

OCHA Koordinatörü Girffiths, yaptığı yazılı açıklamada, "Uzun zamandır korktuğumuz senaryo endişe verici bir hızla ortaya çıkıyor. Gazze nüfusunun yarısından fazlası, 1 milyondan fazla insan, Refah'ta sıkışmış durumda ve ölümle burun buruna. Yiyecek çok az şeyleri var, tıbbi bakıma erişimleri neredeyse hiç yok, uyuyacak yerleri yok, gidecekleri güvenli bir yer yok. Onlar, Gazze'nin tüm nüfusu gibi, yoğunluğu, vahşeti ve kapsamı bakımından eşi benzeri olmayan bir saldırının kurbanları. Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze genelinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 binden fazla insan öldürüldü. Dört aydan uzun bir süredir insani yardım çalışanları, karşı karşıya kaldıkları risklere ve yaşadıkları travmalara rağmen, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için neredeyse imkansız olanı yapıyorlar" dedi.

"TARİH MERHAMETLİ OLMAYACAK"

Griffiths, Refah'taki askeri operasyonların katliama yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "Bugün bir kez daha uyarıyorum. Refah'taki askeri operasyonlar Gazze'de bir katliama yol açabilir. Ayrıca zaten kırılgan olan insani yardım operasyonunu ölümle burun buruna getirebilir. Bu operasyonu ayakta tutacak güvenlik garantilerinden, yardım malzemelerinden ve personel kapasitesinden yoksunuz. Uluslararası toplum Refah'a yapılacak herhangi bir kara harekatının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulunmaktadır. İsrail hükümeti bu çağrıları görmezden gelmeye devam edemez. Tarih merhametli olmayacaktır. Bu savaş sona ermelidir" ifadelerini kullandı.