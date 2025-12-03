BM, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler'in, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul etti. Cibuti, Ürdün, Moritanya, Katar, Senegal ve Filistin tarafından hazırlanan tasarı, BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. 'Filistin sorununun barışçıl çözümü' başlıklı tasarının oylamasında 151 üye ülkenin 'evet', İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülkenin de 'hayır' oyu kullandığı belirtildi. Oylamada, 11 ülkenin ise çekimser kaldığı ifade edildi.