Haberler

BM, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti

BM, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözüm talep eden karar tasarısını kabul etti. Oylamada 151 ülke 'evet' oyu verdi, 11 ülke 'hayır' dedi.

Birleşmiş Milletler'in, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul etti. Cibuti, Ürdün, Moritanya, Katar, Senegal ve Filistin tarafından hazırlanan tasarı, BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. 'Filistin sorununun barışçıl çözümü' başlıklı tasarının oylamasında 151 üye ülkenin 'evet', İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülkenin de 'hayır' oyu kullandığı belirtildi. Oylamada, 11 ülkenin ise çekimser kaldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Sabah yolda yürüyen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.