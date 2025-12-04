BMGK heyeti, 14 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret ediyor

SURİYE Dışişleri Bakanlığı, 14 yıl aradan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi heyetinin başkent Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından ülke basınına yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyetinin, ülkede 'ulusal bayram günü' ilan edilen 8 Aralık'ta Şam'ı ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin, uluslararası toplumun Suriye'ye verdiği desteği; ülkenin yeniden inşası, egemenliğinin pekiştirilmesi ve istikrarının sağlanması sürecine bağlılığını gösterdiği belirtildi. BMGK heyetinde tüm üye ülkelerden temsilcilerin bulunacağı ve bu ziyaretin, 14 yıl aradan sonra Suriye konusunda sağlanan ilk uluslararası uzlaşmayı temsil etmesi bakımından 'tarihi' nitelik taşıdığı kaydedildi.