BM Genel Sekreteri Suriye’yi 17 yıl sonra ilk kez ziyaret ediyor

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'ı ziyaret ediyor. Guterres, 2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu. Guterres'in ziyareti, ülkede 14 yıl süren iç savaşın ardından Suriye'nin uluslararası diplomatik ilişkilerini yeniden kurma çabalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Guterres ve beraberindeki heyeti, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in daha önce yaptığı açıklamaya göre Guterres, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek, ayrıca hükümet yetkilileri ve sivil toplum temsilcileriyle temaslarda bulunacak. Ziyaret programı kapsamında Guterres'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) merkezine bir saha ziyaretinde bulunması bekleniyor. Birkaç gün sürmesi planlanan ziyaret kapsamında Guterres'in pazartesi günü Suriye'nin yeni parlamentosuna hitap etmesi de öngörülüyor.

Ziyaret, görevdeki bir BM Genel Sekreteri'nin 2009'dan bu yana Suriye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayda geçti. BM, ziyaret kapsamında Suriye'de siyasi geçiş, toparlanma ve ülkenin egemenliğine saygı mesajlarının öne çıkacağını açıkladı.

El Kaide bağlantılı geçmişi nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımları listesinde yer alan Şara'nın yaptırımları, geçen yıl kaldırılmıştı.

Ziyaret, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyareti sırasında konakladığı otelin yakınında meydana gelen bombalı saldırılardan haftalar sonra gerçekleşiyor. Suriye makamları, saldırılarının sorumlularının ortaya çıkarıldığını ve IŞİD bağlantılı şüphelilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA