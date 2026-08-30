BM'den nükleer testlere son çağrı: Guterres, CTBT'nin yürürlüğe konmasını istedi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer testlerin güveni sarstığını ve silahlanma yarışını körüklediğini belirterek, tüm nükleer silah sahibi ülkeleri Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya çağırdı. Guterres, 'Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim' ifadesini kullandı.
BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silaha sahip tüm ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı yürürlüğe koymaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından nükleer silah testleri hakkında paylaşımda bulundu. Nükleer testlerin 'güveni sarstığını' kaydeden Guterres, testlerin nükleer silahlanma yarışını körüklediğini bildirdi. Guterres, nükleer silah sahibi ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya çağırarak, "Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim" ifadesini kullandı.