BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hürmüz Boğazı açılarak küresel ekonominin nefes almasına izin verilmeli" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Uluslararası barış ve güvenliğin korunması' gündem maddesi altında 'Denizcilik alanındaki su yollarının güvenliği ve korunması' başlıklı BM Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Küresel ticaretin damarlarını oluşturan deniz yollarının baskı altında olduğunu söyleyen Guterres, "Jeopolitik gerilimler denizlere taşıyor, ticari gemiler, bir baskı aracı olarak kullanılıyor ve deniz hukukunun temel ilkeleri bağlamında seyrüsefer hakları ve özgürlükleri baltalanıyor" ifadelerini kullandı.

Guterres, mart başından itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğindeki aksamanın, küresel enerji güvenliğini, gıda tedarikini ve ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, bunun, Covid-19 salgını ve Ukrayna Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü tedarik zinciri aksaması olduğunu bildirdi.

Seyrüsefer özgürlüğündeki aksamalar nedeniyle 20 binden fazla denizci ile 2 binden fazla geminin denizde mahsur kaldığını vurgulayan Guterres, üye devletlere 'Uluslararası Denizcilik Örgütünce hazırlanan acil tahliye çerçevesini destekleme' çağrısı yaptı. Guterres, "Taraflara çağrıda bulunuyorum: Boğaz'ı açın, geçiş ücreti ve ayrımcılık olmadan gemilerin geçmesine izin verin, ticaretin yeniden başlamasına, küresel ekonominin nefes almasına izin verin. BM olarak üye tarafların ortak zemin bulması için destek olmaya hazırız. Kriz anları, seçim anlarıdır" diye konuştu.

