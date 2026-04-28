BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hürmüz Boğazı açılarak küresel ekonominin nefes almasına izin verilmeli" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Uluslararası barış ve güvenliğin korunması' gündem maddesi altında 'Denizcilik alanındaki su yollarının güvenliği ve korunması' başlıklı BM Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Küresel ticaretin damarlarını oluşturan deniz yollarının baskı altında olduğunu söyleyen Guterres, "Jeopolitik gerilimler denizlere taşıyor, ticari gemiler, bir baskı aracı olarak kullanılıyor ve deniz hukukunun temel ilkeleri bağlamında seyrüsefer hakları ve özgürlükleri baltalanıyor" ifadelerini kullandı.

Guterres, mart başından itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğindeki aksamanın, küresel enerji güvenliğini, gıda tedarikini ve ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, bunun, Covid-19 salgını ve Ukrayna Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü tedarik zinciri aksaması olduğunu bildirdi.

Seyrüsefer özgürlüğündeki aksamalar nedeniyle 20 binden fazla denizci ile 2 binden fazla geminin denizde mahsur kaldığını vurgulayan Guterres, üye devletlere 'Uluslararası Denizcilik Örgütünce hazırlanan acil tahliye çerçevesini destekleme' çağrısı yaptı. Guterres, "Taraflara çağrıda bulunuyorum: Boğaz'ı açın, geçiş ücreti ve ayrımcılık olmadan gemilerin geçmesine izin verin, ticaretin yeniden başlamasına, küresel ekonominin nefes almasına izin verin. BM olarak üye tarafların ortak zemin bulması için destek olmaya hazırız. Kriz anları, seçim anlarıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

Banka kardeşinin ölüm belgesini istedi, mesajı çok yanlış anladı
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü
Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle

Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle