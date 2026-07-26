BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmeli" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in 1974 tarihli 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu ihlallerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Guterres, "Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı