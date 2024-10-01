BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın İsrail'e Hava Saldırısını Kınadı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Buna bir son verilmelidir" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanış üstüne tırmanışla genişletilmesini kınıyorum. Buna bir son verilmelidir. Kesinlikle bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi. ABD Başkanı Joe Biden saldırı öncesi yaptığı açıklamada, bugün İran'ın olası bir saldırısı durumunda alınan kararlara değindi. Açıklamada, "Bu sabah, ulusal güvenlik ekibimizi İran'ın İsrail'e yönelik yakın bir füze saldırısı planlarını görüşmek üzere bir araya getirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in bu saldırılara karşı savunmasına ve bölgedeki Amerikan personelinin korunmasına nasıl yardımcı olmaya hazır olduğunu görüştük" dedi.