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BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın İsrail'e Hava Saldırısını Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın İsrail'e Hava Saldırısını Kınadı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı başlatmasını kınayarak, Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasına son verilmesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden da olası bir İran saldırısına karşı alınacak önlemleri görüştüklerini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Buna bir son verilmelidir" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanış üstüne tırmanışla genişletilmesini kınıyorum. Buna bir son verilmelidir. Kesinlikle bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi. ABD Başkanı Joe Biden saldırı öncesi yaptığı açıklamada, bugün İran'ın olası bir saldırısı durumunda alınan kararlara değindi. Açıklamada, "Bu sabah, ulusal güvenlik ekibimizi İran'ın İsrail'e yönelik yakın bir füze saldırısı planlarını görüşmek üzere bir araya getirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in bu saldırılara karşı savunmasına ve bölgedeki Amerikan personelinin korunmasına nasıl yardımcı olmaya hazır olduğunu görüştük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

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