BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki Ateşkes Hala Geçerli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki kırılgan ateşkesin defalarca ihlal edildiğini ancak hala geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Afrika Birliği ile BM arasında düzenlenen üst düzey toplantıdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazze'deki ateşkes ve insani yardımların durumuna ilişkin soruyu Guterres, "Gazze'deki ateşkes kırılgan, defalarca ihlal ediliyor ancak hala geçerliliğini koruyor. Ateşkese tam olarak uyulması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için gerekli koşulların yaratılmasına yol açacak ikinci aşama müzakerelerinin önünün açılması çağrısında bulunuyorum" diye cevapladı.

İnsani yardımların geçişi konusunda da bazı engeller ve zorluklar olduğunu belirten Guterres, bununla birlikte, Gazze'deki insani yardımları önemli ölçüde artırdıklarını ve BM'nin bundan sonraki adımlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından belirleneceğini kaydetti.