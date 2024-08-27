Üye Girişi
Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Deniz seviyesi yükselişi insan yapımı bir kriz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pasifik ülkesi Tonga'ya yaptığı ziyarette deniz seviyesinin yükseldiğini ve bunun insan yapımı olduğunu belirtti. Guterres, dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Pasifik ülkesi Tonga'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki açıklamasında, deniz seviyesinin yükseldiğini ve bunun insan yapımı olduğunu belirtti. Guterres, "Dünya harekete geçmeli ve çok geç olmadan SOS'e (acil durum sinyali) cevap vermelidir" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tonga'da Pasifik liderleriyle görüştüğü toplantının ardından yaptığı konuşmada, dünya liderlerini küresel emisyonları önemli ölçüde azaltmaya, fosil yakıtları hızla kullanımdan kaldırmaya ve insanları mevcut ve gelecekteki risklerden korumak için iklim adaptasyonu yatırımlarını büyük ölçüde artırmaya çağırdı. Guterres ayrıca Pasifik'teki iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir araştırmayı açıklayarak, bölgenin deniz seviyesinde ve deniz sıcaklığındaki artışının küresel ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Guterres, "Bu çılgınca bir durum: yükselen denizler tamamen insanlığın yarattığı bir kriz. Yakında neredeyse hayal bile edilemeyecek bir ölçeğe ulaşacak ve bizi güvenliğe geri götürecek bir cankurtaran botu olmayacak. Ama Pasifik'i kurtarırsak, kendimizi de kurtarırız. Dünya harekete geçmeli ve çok geç olmadan SOS'a cevap vermelidir. Bugünkü raporlar, Güneybatı Pasifik'teki deniz seviyelerinin küresel ortalamadan daha fazla yükseldiğini, bazı yerlerde son 30 yıldaki küresel artışın iki katından fazla arttığını doğruluyor. Pasifik adaları benzersiz bir şekilde korunaklı, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı kıyıdan 5 kilometre uzaklıkta yaşıyor ve altyapının yarısı denize 500 metre uzaklıkta bulunuyor" dedi.

Guterres ayrıca 2023 yılında Pasifik'te çoğunluğu fırtına veya sellerle ilgili olmak üzere 34 'tehlikeli olay' bildirildiğini ve bunların 200'den fazla ölüme yol açtığını ve bölgedeki 25 milyondan fazla insanı etkilediğini ifade etti. Genel Sekreter Guterres küresel sıcaklık artışına da dikkat çekerek, ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılmasının, dünyaya 'Grönland ve Batı Antarktika buzullarının geri döndürülemez çöküşünü ve beraberinde getireceği felaketleri önleme' konusunda mücadele şansı vereceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Antonio Guterres Tonga Dünya Çevre Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? İzmir'de ne oldu? İzmir'de baba 3 çocuğunu neden öldürdü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu
title