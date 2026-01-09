Haberler

BM'den Trump'ın çekilme kararlarına tepki

BM'den Trump'ın çekilme kararlarına tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin 31'i BM kuruluşu olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararından dolayı Genel Sekreter Antonio Guterres'in üzüntü duyduğunu açıkladı. Dujarric, ABD'nin kararına ilişkin BM'ye resmi bir iletişim yapılmadığını da belirtti.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD'nin 31'i BM kuruluşu olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararından üzüntü duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında ABD'nin, aralarında 31 BM kuruluşunun da bulunduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Dujarric, "Genel Sekreter, Beyaz Saray'ın, ABD'nin bir dizi BM kuruluşundan çekilme kararına ilişkin açıklamasından üzüntü duymaktadır. Sürekli olarak altını çizdiğimiz gibi, Genel Kurul tarafından onaylanan BM düzenli bütçesine ve barış koruma bütçesine yapılan katkılar, ABD de dahil olmak üzere tüm üye devletler için BM Şartı uyarınca yasal bir yükümlülüktür. BM'nin bize güvenenler için bir sorumluluğu vardır. Görevlerimizi kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BM'YE BİLDİRİM YAPILMADI'

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlananlar dışında ABD tarafından alınan karar hakkında herhangi bir resmi iletişim veya BM'ye herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını aktardı.

Dujarric ayrıca Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD'nin 31'i BM kuruluşu olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararından üzüntü duyduğunu da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar