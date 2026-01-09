BM'den Trump'ın çekilme kararlarına tepki

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD'nin 31'i BM kuruluşu olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararından üzüntü duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında ABD'nin, aralarında 31 BM kuruluşunun da bulunduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Dujarric, "Genel Sekreter, Beyaz Saray'ın, ABD'nin bir dizi BM kuruluşundan çekilme kararına ilişkin açıklamasından üzüntü duymaktadır. Sürekli olarak altını çizdiğimiz gibi, Genel Kurul tarafından onaylanan BM düzenli bütçesine ve barış koruma bütçesine yapılan katkılar, ABD de dahil olmak üzere tüm üye devletler için BM Şartı uyarınca yasal bir yükümlülüktür. BM'nin bize güvenenler için bir sorumluluğu vardır. Görevlerimizi kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BM'YE BİLDİRİM YAPILMADI'

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlananlar dışında ABD tarafından alınan karar hakkında herhangi bir resmi iletişim veya BM'ye herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını aktardı.

