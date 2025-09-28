BM Genel Kurulu'nda Lavrov ve Wadephul'dan Sert Açıklamalar

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul peş peşe konuştu. Lavrov, her zamanki gibi Batı'yı sert sözlerle hedef aldı. Wadephul ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını BM Şartı'na aykırı bir savaş olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşmasına, 80 yıl önce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferi hatırlatarak başladı. Ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve Batı'nın Irak, Yemen, Lübnan gibi ülkelerdeki politikalarını eleştirdi. Batı'nın uyguladığı yaptırımları "şantaj" olarak niteleyen Lavrov, adil bir dünyanın ancak Rusya ve Çin'in önderliğindeki BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile mümkün olacağını savundu.

Kosova Savaşı'ndan Ukrayna'ya kadar pek çok konuda Batı'yı suçlayan Lavrov, Rusya'nın AB ya da NATO ülkelerine saldırma niyeti olmadığını ancak ülkesine yapılacak her saldırıya sert karşılık verileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını BM Şartı'na aykırı bir savaş olarak niteledi ve uluslararası hukuku savundu. Wadephul'un konuşmasında önceliği, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylığını güçlendirmekti.

Wadephul konuşmasında, Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele, kalkınma yardımları ve Gazze'ye yönelik insani destek konularını vurguladı. İsrail'in var olma hakkını savunurken, Filistin için iki devletli çözümden yana olduğunu belirtti.

Ayrıca İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini söyledi ancak sorunların diplomasiyle çözülmesi gerektiğini ekledi.