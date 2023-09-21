BM Genel Kurulu'nda eskort skandalı! Diplomatlar gecelik 3-5 bin dolar ödeyip eğlendi

Hafta başında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na dünyadan birçok lider ve kalabalık heyetleri katıldı. Hem Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda hem de zirve kapsamındaki etkinliklerde liderler, iş dünyasından temsilcilerle, aktivistlerle görüştü. New York Post Gazetesi ise zirveye katılan pek çok üst düzey diplomatın, gece otellerde eskortlarla eğlendiğini ve bunun için binlerce dolar ödeme yaptığını yazdı.

"ADETA ESKORT ZİRVESİ"

ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Post ise Genel Kurul'la ilgili bombayı patlattı. New York Post'a konuşan kaynaklar, zirvenin gerçekleştiği dönemde şehre hem Las Vegas'tan hem de Avrupa'dan çok sayıda eskort geldiğini ifade etti. Söz konusu kaynaklar, "Heyetler gündüz üst düzey görüşmeler yaparken geceleri ise üst düzey eskortlarla eğleniyorlar. Kızlar Las Vegas'tan ve Avrupa'dan geliyor. Adeta bir eskort zirvesi gibi" dedi.

3-5 BİN DOLAR ÖDÜYORLAR

Gazeteye konuşan kaynaklar, New York'taki sektörün bu dönemde yüzde 20-25 arttığını vurguladı. Konuşanlardan biri, "Eskortlar bir görüşmede 3 bin ile 5 bin dolar arasında para kazanıyor. Birçok diplomat, resmi konutlarda ve büyükelçiliklerde bu kadınlarla buluşamayacağı için otellere gidiyor" dedi.

"STRİPTİZ KULÜPLERİNDE ÖZEL ODA TUTUYORLAR"

Başka bir kaynak ise şu ifadeleri kullandı: "Bazı diplomatlar striptiz kulüplerinde özel oda tutuyor. Bu VIP odalarda bir gecede 50 bin ile 100 bin dolar harcıyorlar."