BM Genel Kurulu, Mahmud Abbas'ın Video ile Konuşmasına Onay Verdi

BM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın üyelere video kaydından hitap etmesini onayladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta yapılacak 80'inci BM Genel Kurulu toplantıları sırasında konuşmasını önceden kaydedilmiş bir bildiriyle görüntülü olarak yapmasına olanak tanıyan karar tasarısı kabul edildi.

BM Genel Kurulu, ABD'nin vizesini iptal ettiği Abbas'ın, 80'inci BM Genel Kurulu toplantılarına uzaktan video kaydı ile hitabına izin vermesi için sunulan karar tasarısını oyladı. Oylamada, Abbas'ın toplantılara video kaydı ile katılımı için 145 üye 'evet' oyu verirken, ABD başta olmak üzere 5 üye 'hayır' oyu kullandı. BM Genel Kurulu'nun 6 üyesi ise oylamaya katılmadı.