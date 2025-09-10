BM Genel Kurulu 80. Dönemine Başladı: Annalena Baerbock'ın Açılış Konuşması

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu'nun 80'inci dönemi, yeni Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'ın başkanlığında başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, 80'inci dönemin açılış oturumunda konuştu. Baerbock, Gazze'de çocukların açlıkla mücadele ettiğini, Afganistan'da kızların eğitimden mahrum bırakıldığını ve Sudan'da kadınların kızlarını korumak için sakladığını vurgulayarak, "80'inci yılımızı kutlamak yerine, birileri haklı olarak sorabilir: 'Bizi cehennemden kurtarmak için kurulan Birleşmiş Milletler nerede?' Cevabımız net: Buradayız, pes etmiyoruz ve sizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Diplomasideki zorluklara ve engellere rağmen BM'nin dünya halkları için birleşme kararlılığında olduğunu ifade eden Baerbock, "Geri adımlar ve hayal kırıklıkları olsa bile, bu kurumun ilkelerini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyerek, BM'nin barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları gibi temel misyonlarını koruma taahhüdünü yineledi.

Baerbock, dünyanın BM olmadan daha iyi bir yerde olamayacağını vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler, dünyadaki tüm ülkeleri bir araya getirebilen, küresel ölçekte hareket edebilen ve siyasi meşruiyete sahip tek kuruluştur. BM olmadan, 26 milyon çocuk eğitimden, 125 milyon insan gıda yardımından, 62 milyon insan hayati destekten mahrum kalırdı" diye konuştu.

BM'nin gelecek dönemde de barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları hedeflerine bağlı kalacağını belirten Baerbock, "193 üye devletin tamamına ve ilgili organizasyonlara eşit şekilde hizmet edeceğim. Kapım her zaman açık olacak, her sesi dinleyeceğim ve tarafsız bir köprü kurucu olacağım" ifadelerini kullandı.