BM: Gazze'ye Giden Yardım Yetersiz

BM: Gazze'ye Giden Yardım Yetersiz
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Birleşmiş Milletler sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye giden yardımların yetersiz olduğunu ve daha fazla yardım geçişine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye giden yardımın çok yetersiz olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Laerke, Gazze'deki faaliyetlerinin durmadığını ve bölgede çalışanlarının bulunduğunu belirterek, abluka nedeniyle çok yetersiz miktarda yardımın girmesine izin verildiğini kaydetti.

İsrail otoritesi tarafından tahsis edilen güvenli olmayan rotalar nedeniyle içeri giren yardımlara her zaman ulaşamadıklarını aktaran Laerke, "Şu anda Gazze'ye giren yardımın çok yetersiz miktarda olduğundan bahsediyoruz. Bu yüzden daha fazla geçişin açılmasına ihtiyacımız var. Her türlü yardıma ihtiyacımız var, İsrail tarafının seçmece olarak alıp içeri almamıza izin verdiği yardımlara değil" dedi.

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma ise UNRWA'ya yönelik iddialar nedeniyle özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında çalışan personelin hayatının riske girdiğini vurgulayarak, Ajans'ın iddialara ilişkin İsrail hükümetinden kanıt istediğini fakat Tel Aviv'in öne sürülenleri destekleyecek yeterli kanıt paylaşmadığı ifade etti. Touma, "UNRWA'ya gelince, İsrail'in kuşatmasının başladığı 2 Mart'tan bu yana hiçbir malzemenin Gazze'ye girmediğini teyit edebilirim" diye konuştu.

Touma, gıda dışında Gazze'ye girmek için onay bekleyen ve yakında son kullanma tarihleri gelecek ilaçları taşıyan 3 binden fazla tırın da bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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