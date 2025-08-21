BM, Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısı 796 Bini Geçti

Birleşmiş Milletler, Gazze'de yaşanan çatışmalar nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının 796 bini aştığını açıkladı. Son bir haftada 17 bine yakın yeni yerinden edilme kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross, günlük basın toplantısında konuştu. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilmelerin arttığını belirten Gross, 12-20 Ağustos arasında Gazze Şeridi genelinde 17 bine yakın yeni yerinden edilme hareketinin kaydedildiğini bildirdi. Gross, "Bu son rakam, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana kaydedilen toplam yerinden edilme sayısını 796 binin üzerine çıkarıyor" dedi.

Zorla yerinden edilmelerin yüzde 95'inin Gazze kentinde gerçekleştiğini vurgulayan Gross, İsrail'in saldırılarına karşı insanların kentin doğu bölgelerinden kaçarak güneye ve batıya göç ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
