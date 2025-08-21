BM, Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısı 796 Bini Geçti

BM, Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısının, geçen hafta gerçekleşen 17 bine yakın yeni göç ile 796 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross, günlük basın toplantısında konuştu. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilmelerin arttığını belirten Gross, 12-20 Ağustos arasında Gazze Şeridi genelinde 17 bine yakın yeni yerinden edilme hareketinin kaydedildiğini bildirdi. Gross, "Bu son rakam, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana kaydedilen toplam yerinden edilme sayısını 796 binin üzerine çıkarıyor" dedi.

Zorla yerinden edilmelerin yüzde 95'inin Gazze kentinde gerçekleştiğini vurgulayan Gross, İsrail'in saldırılarına karşı insanların kentin doğu bölgelerinden kaçarak güneye ve batıya göç ettiğini söyledi.