BM: Gazze'de Aileler Felaket Boyutunda Açlık Çekiyor

BM: Gazze'de Aileler Felaket Boyutunda Açlık Çekiyor
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Birleşmiş Milletler, Gazze'deki ailelerin açlık nedeniyle ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun savaş silahı olarak kullanıldığını vurguladı. Çocukların açlıktan eridiği belirtiliyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'deki ailelerin felaket boyutunda açlık çektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı açlığı 'bir savaş silahı' olarak kullandığını vurgulayarak, bölgedeki ailelerin felaket boyutunda açlık çektiğini belirtti. OCHA'nın Filistin Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki aileler felaket düzeyinde bir açlıkla karşı karşıya. Çocuklar açlıktan eriyor, bazıları yemek ulaşmadan önce hayatını kaybediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de yiyecek arayan sivillerin öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğu aktarılarak, çok sayıda kişinin bu nedenle ateş açılarak hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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