UNRWA: Sistematik olarak hedef alınıyoruz

BİRLEŞMİŞ Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, benzeri görülmemiş sistematik kampanyalarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filistinli mültecilere yardım ajansını ortadan kaldırmaya yönelik kampanyalara değinildi. Açıklamada, "Medya dezenformasyonu bağlamında yaygın olan iddialardan biri de UNRWA'nın Filistinli mültecileri sürekli olarak mülteci halde tuttuğudur. Ancak siyasi adil ve kalıcı çözümler olmaması durumunda mülteciler nerede olursa olsun mülteci statüsünde kalmaya devam eder" ifadeleri kullanıldı.

Siyasi bir çözüm olmadığı sürece UNRWA'nın ortadan kalkmasıyla Filistinlilerin 'mülteci' statüsünün sona ermeyeceği kaydedilen açıklamada, UNRWA'yı ortadan kalkması halinde ise Filistinli mülteciler arasındaki en yoksul kesimin bedel ödemek zorunda kalacağı uyarısı yapıldı. Medya dezenformasyonun bir silah gibi kullanıldığı vurgulanan açıklamada, iki yıldan fazla süredir UNRWA'yı ortadan kaldırmaya yönelik benzeri görülmemiş sistematik kampanyalarla karşı karşıya kalındığı aktarıldı.