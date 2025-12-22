Haberler

UNRWA: Sistematik olarak hedef alınıyoruz

UNRWA: Sistematik olarak hedef alınıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'ya yönelik benzeri görülmemiş kampanyaların sürdüğünü ve bu durumun mültecilerin statüsünü etkileyebileceğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, benzeri görülmemiş sistematik kampanyalarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filistinli mültecilere yardım ajansını ortadan kaldırmaya yönelik kampanyalara değinildi. Açıklamada, "Medya dezenformasyonu bağlamında yaygın olan iddialardan biri de UNRWA'nın Filistinli mültecileri sürekli olarak mülteci halde tuttuğudur. Ancak siyasi adil ve kalıcı çözümler olmaması durumunda mülteciler nerede olursa olsun mülteci statüsünde kalmaya devam eder" ifadeleri kullanıldı.

Siyasi bir çözüm olmadığı sürece UNRWA'nın ortadan kalkmasıyla Filistinlilerin 'mülteci' statüsünün sona ermeyeceği kaydedilen açıklamada, UNRWA'yı ortadan kalkması halinde ise Filistinli mülteciler arasındaki en yoksul kesimin bedel ödemek zorunda kalacağı uyarısı yapıldı. Medya dezenformasyonun bir silah gibi kullanıldığı vurgulanan açıklamada, iki yıldan fazla süredir UNRWA'yı ortadan kaldırmaya yönelik benzeri görülmemiş sistematik kampanyalarla karşı karşıya kalındığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı
title