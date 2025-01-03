Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Beşar Esad'ın devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana komşu ülkelerdeki 115 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

61 yıllık Baas rejiminin HTŞ liderliğindeki silahlı muhaliflerce devrilmesi Suriye'de yeni bir dönemim kapılarını sonuna kadar araladı.

BM RAKAMI DUYURDU

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yaptığı açıklamayla Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerden Suriye'ye dönen mülteci sayısını duyurdu.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

KAMUOYU PAYLAŞIMLARINA DAYANDIRILDI

Bu sayının ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına,Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı hatırlatıldı.

BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

İsrail'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular
img

Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
img

Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek plan Biden'a sunuldu
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSefer Çiloğlu:

Giderler gelirler nede olsa yolgeçen hanı Türkiye

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Anıl Mete:

Geri kaldı 7.885.000...

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Demek ki savaştan kaçmamışlar

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCris Cr7:

yalan haber hepsi burda

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Murat:

ne cok gitmisler gidenlerin sayisi devede tuy bile degil

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLion 1:

Vallah bizim mahalleden kimse gitmedi hatta hemmud diye biri ikinci karısıyla evlendi onuda getirdi ayrıca ben 2020 de evlendim benim iki çocuğum var adamın 6 çocuğu var ve her çocuk için 2000 TL yardım alıyor bankamatikten çekebilmek için benden yardım istiyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

Gidişiniz olsun dönüşünüz olmasın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

gelenin yanımda giden devede Kulak sayenizde sınırlar yol geçen hanı giden istediği zaman geleceğini biliyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Ay:

Gidenler orada kalan gelemeyenleride getirmek için gitmiştir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Suriyelilerin Ülkelerine dönüp dönmeyeceğine, onlarla aynı semtlerde yaşamayan bir kaç devlet yöneticisi karar vermesin. Ülke'yi Halk yönetiyorsa bu olay Halkın oylamasına sunulsun. Türkiye'nin yüzde 95' i Suriyeliler Ülkelerine geri dönsün der.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Venezuela'dan muhalif lideri getirene 100 bin TL ödül
Ülkesinden kaçıp İspanya'ya sığınmıştı! Muhalif lideri getirene ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur paylaşımı
Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? POLİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek başkomiser ve polis maaşı ne kadar oldu? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu? AVUKAT MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek avukat maaşları ne kadar oldu? Avukat güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu? Öğretim görevlisi zamlı maaşı kaç TL? HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.