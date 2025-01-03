BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü

61 yıllık Baas rejiminin HTŞ liderliğindeki silahlı muhaliflerce devrilmesi Suriye'de yeni bir dönemim kapılarını sonuna kadar araladı.

BM RAKAMI DUYURDU

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yaptığı açıklamayla Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerden Suriye'ye dönen mülteci sayısını duyurdu.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

KAMUOYU PAYLAŞIMLARINA DAYANDIRILDI

Bu sayının ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına,Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı hatırlatıldı.