BM'den İsrail'in Gazze'deki Askari Operasyonlarına Tepki

BM'den İsrail'in Gazze'deki Askari Operasyonlarına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Gazze'de askeri operasyonlarını genişletme kararını endişe verici olarak nitelendirerek, bunun tüm bölgeye yayılabilecek yeni bir felaketin başlangıcı olabileceğini belirtti. Gazze'deki insani durumu vurgulayan BM yetkilileri, açlık krizinin boyutlarına dikkat çekti.

BM, İsrail'in Gazze'de askeri operasyonlarını tüm bölgeye yayma kararının endişe verici olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu ve Filistin konulu oturum düzenlendi. BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca konuşmasında, İsrail'in kararının 'tehlikeli bir tırmanış' anlamına geldiğini, bunun tüm bölgeye yayılabilecek yeni bir felaketin fitilini ateşleyebileceğini belirtti. Jenca, "Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır ve öyle kalmalıdır" dedi.

BM İnsanı Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham da video konferans yoluyla oturuma katıldı. Rajasingham, Gazze'deki askeri operasyonların genişletilmesi yönünde İsrail hükümetinin aldığı kararın ardından, saldırıların uzamasından ve insani kayıplardan endişeli olduğunu söyledi.

Rajasingham, özellikle şiddetli yetersiz beslenmeye maruz kalan çocuklar arasında açlığa bağlı ölümlerin arttığını vurgulayarak, "Bu artık yaklaşan bir açlık krizi değil. Bu açlıktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kerem Aktürkoğlu, 'Aslan' temalı profilini sildi

Kerem Aktürkoğlu 'Aslan'ı sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a yıldız futbolcunun transferinde Guardiola engeli

Süper Lig devinin hayallerini suya düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.