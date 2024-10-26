BM'den Gazze'deki Çatışmalar İçin Acil Eylem Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Gazze'deki çatışmaların giderek artması nedeniyle uluslararası topluma çağrıda bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Dünya, Gazze'deki çatışmanın en karanlık anında harekete geçmeli" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de yaşanan çatışmalar, bombardımanlar ve saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Türk, bu durumun uluslararası insani hukukun ciddi ihlalleri anlamına geldiğini ifade etti. Özellikle çocuklar ve kadınların bu çatışmalardan en çok etkilendiğine dikkat çekti. Yüksek Komiser, "Dünya, bu en karanlık anlarda sorumluluğunu yerine getirmeli ve çatışmanın sona erdirilmesi için somut adımlar atmalıdır" dedi. Açıklamada, ülkelerin sadece kınama mesajlarıyla yetinmemesi gerektiğini, etkin diplomasi ve destekleyici önlemlerle sürece müdahil olmaları gerektiğini ifade etti.

'KUZEY GAZZE'DEKİ BOMBALAMA DURMAKSIZIN DEVAM EDİYOR'

İsrail ordusunun sivil halkı yeni tahliye emirleri ile yerinden ettiğini ve çatışmaların Kuzey Gazze'de yoğunlaştığına dikkat çeken Türk, "Akıl almaz bir şekilde, durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İsrail Hükümeti'nin Kuzey Gazze'deki politikaları ve uygulamaları, bölgeyi tüm Filistinlilerden boşaltma riski taşıyor. Potansiyel olarak insanlığa karşı suçlara kadar uzanabilecek vahşet suçlarıyla karşı karşıyayız" dedi. Bölgeye erişimin giderek zorlaştığını vurgulayan Yüksek Komiser, "Gazze'nin bu bölümüne erişim son derece sınırlı. Haftalardır bölgeye neredeyse hiç yardım ulaşmadı, yasadışı kısıtlamalar devam ediyor ve birçok kişi şu anda açlıkla karşı karşıya. İsrail ordusu hastanelere saldırıyor ve personel ve hastalar aynı anda öldürülüyor ve yaralanıyor veya tahliye edilmek zorunda kalıyor. Sığınaklar, bir zamanlar okullar, her gün vuruluyor. Dış dünyayla iletişim son derece sınırlı kalmaya devam ediyor. Gazeteciler öldürülmeye devam ediyor" diye konuştu.

'ÇATIŞMALAR TÜM BÖLGE İÇİN CİDDİ BİR GÜVENLİK TEHDİDİ'

Türk, kalıcı barış için tüm tarafların bir araya gelerek diyalog kurması ve barışçıl bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Çatışmanın yalnızca askeri yollarla değil, siyasi ve sosyal diyaloglarla sona erdirilebileceğine inandığını dile getirdi. Açıklamasında, Gazze'deki çatışmaların devam etmesinin, sadece bölgedeki halk için değil, tüm dünya için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunun altını çizdi. Uluslararası toplumun harekete geçmemesi durumunda, durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan Türk, insan hakları ihlallerinin ve insani krizlerin derinleşeceğine dikkat çekti.