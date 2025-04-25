BM Barış Gücü Operasyonları İçin Yeni Zorluklar

BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, "Günümüzde barış gücü operasyonları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun devlet içi ve devletler arası çatışmalarla karşı karşıya" dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, 13-14 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenecek bakanlar düzeyinde barış gücü toplantısına ilişkin BM binasında basına açıklamada bulundu. Barış gücü misyonlarının, artık daha karmaşık ve iç içe geçmiş çatışma ortamlarında faaliyet gösterdiğine işaret eden Lacroix, "Barışı tehdit eden unsurlar giderek çeşitleniyor. Sınır ötesi organize suç şebekeleri ve iklim değişikliğinin yol açtığı etkiler, barış gücü faaliyetleri üzerinde giderek artan bir etkiye sahip" ifadelerini kullandı. Lacroix, "Günümüzde barış gücü operasyonları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun devlet içi ve devletler arası çatışmalarla karşı karşıya" diye konuştu.

Lacroix, "Barış güçleri, çoğu zaman sivillerin hayatı ile ölümü arasında fark yaratıyor, ateşkes ortamlarında çatışmaların yeniden başlamasını engelliyor, siyasi süreçlere destek veriyor, ev sahibi hükümetlerin kapasite inşasına katkı sağlıyorlar" açıklamasını yaptı.