BM: 15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak, 2023'te Hindistan Çin'i geçecek - Haberler

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BM: 15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak, 2023'te Hindistan Çin'i geçecek

BBC - Dünya
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BM: 15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak, 2023'te Hindistan Çin'i geçecek

Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusu 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2080'de de 10,4 milyara ulaşacak ve 2100'e kadar bu seviyelerde kalacak.

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfusunun 15 Kasım'da 8 milyara ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

BM Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi'nin 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nde yayımladığı raporda, gelecek yıl Hindistan'ın, Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının beklendiği belirtiliyor.

Halihazırda Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 412 milyon, Çin'in nüfusu ise 1 milyar 426 milyon.

Hindistan'ın nüfusunun 2050'ye kadar 1 milyar 668 milyona ulaşacağı, Çin'in nüfusunun da 1 milyar 317 milyona düşeceği öngörülüyor.

Rapora göre dünya nüfusundaki artış 1950'den sonra görülen en düşük seviyede.

BM'ye göre dünya nüfusu 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2080'de de 10,4 milyara ulaşacak ve 2100'e kadar bu seviyelerde kalacak.

Bazı gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarında düşüş yaşanmasına karşın dünya nüfusundaki artış sekiz ülkede yoğunlaşacak.

Bu ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Bu yıl dünyanın sekiz milyonunca sakininin doğumuna tanık olacağız. Bu, çeşitliliği kutlama, ortak insanlığımızın farkına varma, sağlıkta ortalama ömrümüzü uzatan ve doğumda bebek ve anne ölümlerini önemli oranda azaltan gelişmeleri takdir etmemiz için bir fırsat" dedi.

Guterres, "Bu aynı zamanda gezegenimize saygı için ortak sorumluluklarımızı hatırlamak ve birbirimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmekteki eksikliklerimizi görmek için de bir fırsat" diye konuştu.

BBC

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