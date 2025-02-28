ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin uzay yolculuğu yapacağını açıkladı. NS-31 misyonu kapsamında yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn da katılacak.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin uzay yolculuğu yapacağını bildirdi.

ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin yapılan açıklamada, ilkbaharda 'New Shepard' adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.

Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi paylaşılmadı. New Shepard roketinin insanlı olarak gerçekleştirdiği 11'nci uzay uçuşu olacak. Roket, bugüne kadar 52 kişiyi uzaya taşıdı.

Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rumeysa Aydın - Dünya
img

Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu
img

Marketlerdeki "Beyaz sıvı" bakın ne çıktı
img

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.